Calzona | “Giocati 96? di qualità dove abbiamo subito molto poco Ecco perchè non ho messo Simeone”

(Di sabato 9 marzo 2024) Le parole del tecnico del Napoli, Francesco, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida col Torino. Napoli e Torino si sono divise la posta in palio. La gara della 28esima giornata di Serie A non va oltre il pareggio (1-1), lasciando però l’amaro in bocca ai padroni di casa in cerca di punti cruciali per la Champions League. Il primo tempo è stato caratterizzato da un equilibrio palpabile, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco. Kvaratskhelia haalla prova la difesa granata con alcune incursioni pericolose, mentre una buona occasione è capitata anche a Zapata che ha tenuto ‘sveglio’ Alex Meret con una buona conclusione dal limite dell’area parata prontamente dal portiere azzurro. La partita ha preso vita nella ripresa, quando Kvaratskhelia ha dimostrato ancora una volta la sua classe, ...