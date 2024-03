Calzona a Sky | “C’è rammarico per il risultato | ma sono soddisfatto della prestazione”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 9 marzo 2024) Le parole del tecnico del Napoli, Francesco, ai microfoni di Sky Sport al terminesfida col Torino. La partita tra Napoli e Torino non va oltre l’1-1, lasciando l’amaro in bocca ai partenopei per le diverse occasioni create e non concretizzate. Il primo tempo ha visto un equilibrio palpabile sul campo, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere l’iniziativa. Kvaratskhelia ha sfiorato il gol con un paio di occasioni pericolose, mentre Zapata ha minacciato la porta avversaria per il Napoli con un tiro dal limite dell’area prontamente respinto da Meret. La vera scintillapartita è arrivata nella ripresa, quando Kvaratskhelia ha infranto l’equilibrio con un gol dei suoi. Il Torino non si è arreso e ha siglato il pareggio con Sanabria, un gol spettacolare in rovesciata, che ha riportato il ...