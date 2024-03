Calisthenics Il forlivese Federico Mengozzi da record nelle trazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) È tornato in pista alla grande il campione di. Ilè tornato con l’ennesima medaglia da Roma per la tappa del campionato nazionale di Streetlifting Push & Pull. Per giunta del metallo più prezioso. La gara che si è svolta nella capitale consisteva nel sollevare il massimo carico inalla sbarra e distensione alle parallele.ha ottenuto in chin-up () tre ripetizioni valide, rispettivamente con 72,5, 77,5 e 82,5 chili, con quest’ultima che è valsa anche il suo nuovopersonale. Tre ripetizioni anche nel dip (distensione alle parallele), con due valide, a 95 e 105 chili, mentre non è riuscito a chiudere quella da 110. "Dopo la nascita del mio secondo figlio – spiega ...