Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 oggi | orari 9 marzo | ordine delle gare | dove vederli in tv e streaming

(Di sabato 9 marzo 2024) Ultima giornata degli Assoluti didi scena a Riccione. Ultima chance anche per i nuotatori azzurri per staccare un biglietto per le Olimpiadi di Parigi, ma saranno assegnati anche gli ultimi sette titoli nazionali. Nei 400 stile libero femminili potremmo vedere un po’ di lotta per il pass olimpico con Simona Quadarella, che è comunque già certa della partecipazione nelle suepreferite, 800 e 1500; proprio nella gara più lunga, ma in ambito maschile, c’è Luca De Tullio che prova a prenotarsi un posto per la Francia. La copertura televisiva della rassegna nazionale sarà a cura di RaiSport HD, insu RaiPlay. OA Sport seguirà il tutto con le DIRETTE LIVE testuali.Sabato 9 ...

Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 oggi : orari 7 marzo - ordine delle gare - dove vederli in tv e streaming. Terza giornata di gare negli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Il day-3 vedrà le batterie iniziare alle 10.00, mentre le Finali, divise per categorie ... (Leggi)

Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 oggi : orari X marzo - ordine delle gare - dove vederli in tv e streaming. Quarta e penultima giornata degli Campionati Italiani di nuoto 2024 di scena a Riccione; una rassegna che vale, oltre i titoli tricolore, anche il pass per le ... (Leggi)

Itas Mutua Rovigo, al via ricco Calendario di amichevoli: In vista della Serie A di baseball, prosegue serrata la preparazione: domenica 10 marzo prima uscita contro il Crazy San Bonifacio, poi il 17 il tradizionale match tutto in famiglia. Il 6 aprile Rovig ...baseball

Un buon Toro strappa un punto a Napoli. L'Europa Sì, per il Calendario. E pure per Paro: Un buon Toro strappa un punto a Napoli. L'Europa Sì, per il Calendario. E pure per Paro Altro giro, altro pareggio per il Torino. Ma questo ha un sapore molto diverso rispetto a quello della scorsa s ...informazione

Napoli-Torino 1-1: Sanabria replica a Kvara, frenata azzurra nella corsa Champions: NAPOLI - S’illumina ma da solo non basta. Al Maradona splende la stella di Kvaratskhelia: segna il quarto gol di fila in campionato (raggiunge la doppia cifra) e mostra una condizione scintillante. Il ...repubblica