Calciomercato – “Un attaccante vuole venire nel Milan di Ibrahimovic”

Calciomercato Milan – Rebus attaccante - tre opzioni : il favorito e non solo. Una delle incognite principali del Calciomercato del Milan futuro resta l' attaccante . Tre le opzioni : il favorito e le alternative. Il punto (Leggi)

Calciomercato Milan – Attaccante top in arrivo per neanche 20 milioni. Nel prossimo Calciomercato il Milan avrà bisogno di rifare il proprio reparto avanzato. Sembra ci sia già un Attaccante sulla via di Milano (Leggi)