Calciomercato Milan | si valuta Santiago Gimenez del Feyenoord | il prezzo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 9 marzo 2024) Ilcontinua a seguire in chiave mercato, attaccante messicano del. Ecco ilfissato dagli olandesi Ilinvestirà gran parte del budget estivo su un difensore di livello. Vero, ma la dirigenza rossonera continua a sondare il mercato alla ricerca di un attaccante. Tanti i nomiti da Geoffrey Moncada, tra cui quello di. Il prolifico attaccante messicano classe 2001 delha già segnato 20 reti in 23 presenze in Eredivisie. In Champions sono state due le marcature in 4 partite, una invece in 2 gettoni in Europa League. Insomma, numeri sbalorditivi per il 22enne centravanti. In estate diversi club busseranno alla porta del Feynoord per ...