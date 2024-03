Calciomercato – Milan | difesa da rifare | chi va | chi viene e chi rischia

Il Milan è alla ricerca di rinforzi in difesa in vista della prossima stagione: Moncada e lo scouting rossonero avrebbero messo tre nomi nel mirino Il Milan è alla ricerca di rinforzi in difesa in ... (calcionews24)

Calciomercato Milan , Geoffrey Moncada si prepara alla rivoluzione in difesa: troppi goal subiti e il reparto ha bisogno di cambiamenti… Doudera e Schranz. No, non sono i prossimi colpi di mercato ... (dailymilan)

ON AIR - Manfredi: "Il Milan è favorito per il passaggio del turno in Europa League": A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico Manfredi, editore di OCW Sport. Quali sono le percentuali di qualificazione dei nerazzurri contro l’Atleti ...napolimagazine

“Prendi il nuovo Sheva”, sentite l’ex Milan: consiglio a Ibrahimovic: Arrivano consigli illustri per il prossimo Calciomercato. L’ex Milan ha suggerito un colpo alla Shevchenko alla dirigenza rossonera. Regna l’incertezza sul Milan che è e sul Milan che sarà. Il ...spaziomilan

Milan, allarme in difesa. Troppi i gol incassati. Maignan non è impeccabile. Ibra: "Pioli Continui così»: Lo svedese, senior advisor di RedBird per quanto riguarda il Milan, ha dichiarato che l'allenatore deve continuare a lavorare come sta facendo per meritarsi la riconferma; l'ex calciatore ha parlato ...informazione