Calciomercato Milan – Centrocampista a zero? Ecco l’occasione dalla Francia

Il Milan torna su un obiettivo di mercato seguito in passato, Yazici del Lille. Moncada riflette sulla possibilità, ma c’è anche il Napoli… Torna di moda il nome di Yusuf Yazici per il Milan . Il ... (dailymilan)

HIGHLIGHTS | Inter inarrestabile: Inzaghi batte anche Thiago Motta: Bologna-Inter (LaPresse) Calciomercato.it Oggi a dispetto dell’ampio vantaggio ... CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 75, Juventus 57, Milan 56, Bologna* 51, Roma 47, Atalanta 46, Napoli* 44, Fiorentina ...calciomercato

Pioli cambia il Milan, le scelte in vista della sfida con l’Empoli: Il Milan cambia volto per la sfida con l’Empoli, le scelte di Pioli sono chiare. In attacco spazio a Jovic al posto di Giroud, al suo fianco Okafor. Sport Paper - Notizie sul calcio e Calciomercato in ...sportpaper

Inzaghi: "Abbiamo sofferto troppo nella ripresa. Una cena offerta Bisogna trovare il tempo...": L'allenatore dell'Inter dopo lo 0-1 del Dall'Ara: "Le difficoltà merito del Bologna, noi meno bene un po' per stanchezza e un po' per il pensiero della Champions League" ...gazzetta