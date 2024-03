Calciomercato Juventus | non solo Koopmeiners | ecco i nomi

(Di sabato 9 marzo 2024) Lavuole migliorare il suo centrocampo. Il sogno rimane, ma ci sono altre alternative sul taccuino di Giuntoli Ildellaavrà come priorità il centrocampo. Come riporta La Gazzetta dello Sport,dell’Atalanta rimane l’obiettivo numero uno ma ci sono almeno altre tre alternative. La prima è Samardzic, forte però anche del Napoli. Seguono Ferguson del Bologna e Sudakov dello Shakhtar Donetsk, che nei giorni scorsi ha confermato la sua volontà di andare in uno dei top cinque campionati d’Europa. Ricordiamo che larimane sempre in attesa di Rabiot e della decisione del francese sul suo futuro.

