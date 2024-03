Calcio | vincono Cagliari e Sassuolo

(Di sabato 9 marzo 2024) 17.00 Punti salvezza per il, ma che brividi con la Salernitama (4-2). Tre punti importanti anche per il1-0 al Frosinone. A, la squadra di Ranieri vola 3-0 con la Salernitana (Lapadula, Caetano e Shomurodov), Kastanos e Maggior accorciano prima del definitivo 4-2. A Reggio Emilia, Thorstvedt (58') decide una partita delicatissima, Kajo Jorge fallisce il rigore del possibile pareggio del Frosinone, gli emiliani festeggianao dopo tante sconfitte.

Pessimo sabato per le marchigiane, tutte sconfitte ad eccezione della Fermana, che subisce un pareggio-beffa. Per i dorici, grave crisi di gioco e risultati VALLESINA,3 marzo 2024 – L’ Ancona era ... (vallesina.tv)

Bologna-Inter LIVE le formazioni ufficiali: Motta punta su Odgaard, Inzaghi sceglie Thuram-Sanchez: Il big match della 28esima giornata si gioca al Dall`Ara: in campo Bologna e Inter, le due squadre più in forma del campionato. I rossoblu arrivano dal successo.calciomercato

Calcio a cinque, Versilia a valanga blinda il primo posto in C1. Ok il Tau Futsal: Versilia Calcio a Cinque a valanga e il primo posto in C1 non è solo solido ma praticamente al sicuro. Sono 12 a quattro giornate dal termine, infatti, i punti di vantaggio sulla seconda della classe.luccaindiretta