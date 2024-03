Calcio Terza | Terricciola - La Fornace che sfida!

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Pisa 8 marzo 2024 – Sempre più avvincente la corsa al primo posto nel girone A dicategoria. Ilesce vittorioso anche dalla difficile trasferta sul campo del Pappiana: la squadra di mister Perugi si impone in trasferta per 1 – 2 proprio nel finale con una rete nel recupero di Iacopini, dopo il botta e risposta tra Regoli ed il momentaneo pareggio di Stabile. Un bel Pappiana che esce dal campo amareggiato per non aver raccolto nulla a fronte di un’ottima prestazione contro la capolista.dunque prima da solo con cinquanta punti tondi tondi, frutto di sedici vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta nelle diciannove gare disputate. Cinque ancora le side che attendono il. Secondo posto con una gara in meno giocata per La, che a quarantasei punti in ...