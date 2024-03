Calcio Terza | La Corte vince ed accorcia

(Di sabato 9 marzo 2024) Pisa 8 marzo 2024 – Come il girone A, anche il girone B vede due squadre appese ad un filo pronte a lottarsi il primo posto e dunque la promozione diretta sino all’ultimo istante della stagione regolare. L’Avane capolista si fa fermare a Casteldelbosco sul pareggio per 2 – 2: Kerciku e Mehja a segno per i locali, mentre per gli ospiti doppietta di Viti che con questi due gol diventa capocannoniere del campionato con undici centri scavalcando Cascioli del Porta a Lucca fermo a dieci. Avane dunque a trentasette punti che però se ne fa recuperare due da Lavittoriosa 0 – 2 sul campo del fanalino di coda Marciana nel posticipo di lunedì. Dunque la giornata sorride decisamente a Lache si porta ad un solo punto ma soprattutto ha una gara in più da giocare rispetto all’Avane capolista. Avane che sabato attende proprio il Marciana al ‘Gavazzi’ (ore ...

L’OR Reggio Emilia (35) vuole blindare il secondo posto in classifica e, per farlo, va a caccia della terza vittoria consecutiva ospitando alle 17 nel match di A2 l’History Roma 3Z (16). I ... (sport.quotidiano)

Calcio. Terza: Terricciola - La Fornace che sfida!: Pisa 8 marzo 2024 – Sempre più avvincente la corsa al primo posto nel girone A di Terza categoria. Il Terricciola esce vittorioso anche dalla difficile trasferta sul campo del Pappiana: la squadra di ...lanazione

Domani contro l’Atalanta al via il ciclo decisivo. Poco tempo fa Giuntoli ha detto: "A tempo debito ci siederemo per programmare il futuro": Domani contro l’Atalanta al via il ciclo decisivo. Poco tempo fa Giuntoli ha detto: "A tempo debito ci siederemo per programmare il futuro" ...gazzetta

CALUSO - E' morto Massimo Gillone: Calcio e politica di tutto il Canavese in lutto: «Un uomo un po' d’altri tempi, sempre informato, sempre al passo con le novità. Massimo Gillone è stato per anni il punto di riferimento della società La Vischese e non solo» ...quotidianocanavese