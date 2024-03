CALCIO | TERZA CATEGORIA Lunedì sera derby Stiava-Sporting Forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Lavivrà un’altra giornata in "formato spezzatino" in occasione di questa 21ª giornata (la sesta di ritorno). Nel girone B di Lucca oggi alle 15 in campo delle “nostre“ versiliesi, entrambe in casa, il Bargecchia (con il Vorno a “Le Colline“) ed il Retignano (col Veneri al “Macchiarini-Ricci“). Il piattoperò saràcol posticipofra loe lodei Marmi: match che si disputerà alle 20.30 al “Martellini“. Nel girone unico di Massa Carrara invece osserva il turno di riposo la capolista SalaVetitiavezza FC (... che già fa la conta di quando potrebbe vincere in anticipo questo campionato visto il vantaggio acquisito sulle inseguitrici) mentre le altre ...