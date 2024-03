Calcio Serie C L’Ancona scivola a Perugia | passo indietro dei biancorossi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 9 marzo 2024) I dorici, mai davvero pericolosi, incassano una pesante sconfitta al “Curi”. Le altre marchigiane in campo domenica. Fermana, c’è Mosconi al posto dell’esonerato Protti VALLESINA, 9 marzo 2024 –era impegnata oggi in un match difficilissimo al “Curi” dicontro un’altra delle grandi deluse del torneo, reduce dalla pesantissima debacle di Chiavari, per allungare la striscia positiva iniziata con la vittoria di martedì scorso nel derby con la Fermana. Con assenze importanti, su tutte quella del bomber Spagnoli, ihanno subito sin dai primi minuti la partenza dei padroni di casa, che hanno anche avuto al 14’ la possibilità di passare in vantaggio grazie a undi rigore concesso dal signor De Angeli di Milano, per un atterramento dell’ex vissino Sylla ad opera di Radicchio. Dal ...