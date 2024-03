Calcio Seconda e Terza | domani il derby Frampula-Bertinoro

Calcio / Prima e Seconda Categoria - i pronostici - il programma e gli arbitri della 23^ giornata. La Real Cameranese affronta l’Olimpia Marzocca, trasferta falconarese per il Sassoferrato Genga, Montemarciano in casa della Labor, Filottranese a ... (Leggi)

Calcio / Seconda Categoria - il racconto della 22^ giornata dei gironi C e F. In vetta continua il testa a testa Ostra-Argignano, ma occhio ad Avis Arcevia e Olimpia Ostra Vetere. Torna in lotta per i play-off il Cupramontana VALLESINA, ... (Leggi)