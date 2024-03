Calcio Prima categoria San Quirico no stop Contro il Capolona per un altro allungo

(Di sabato 9 marzo 2024) Il Sanfa sul serio! I sette punti di vantaggio sull’Atletico nel girone F del campionato di, rappresenta un tesoretto che può risultare decisivo a fine stagione. Domani, intanto, la capolista ospita ilQuarata e i pianesi sono favoritissimi a Chiusi. Tra le inseguitrici ci sono anche l’Acquaviva e l’Amiata, in casa rispettivamente con il Cortona Camucia e con lo Spoiano. Il Ponte d’Arbia ospita l’Olmoponte e la Fonte Belverde deve assolutamente vincere in casa del Fratta Santa Caterina. Nel girone E il Pianella cerca di difendere il secondo posto nella delicata trasferta di Pomarance, mentre la Casolese è favorita a Bibbona. Fonteblanda-San Gimignano (entrambe a quota 33) è uno spareggio play-off e il San Miniato (riceve l’Argentario) è a metà strade tra sogni e paure. Il Badesse fa ...

Calcio femminile C / Prima a Perugia poi la Spal e il Treviso in casa : in tre gare passa la salvezza. Si gioca domenica 10 marzo in Umbria e poi al Carotti (mercoledì 13 marzo ore 17) e domenica 17 marzo al Cardinaletti. Fare 9 punti sarebbe salvezza quasi ... (Leggi)

Calcio / Prima e Seconda Categoria - i pronostici - il programma e gli arbitri della 23^ giornata. La Real Cameranese affronta l’Olimpia Marzocca, trasferta falconarese per il Sassoferrato Genga, Montemarciano in casa della Labor, Filottranese a ... (Leggi)

Colpita dal Calcio di un cavallo. La piccola Arianna non ce l’ha fatta. Saranno donati gli organi: Tutto è avvenuto in pochi attimi: "Ha preso un Calcio in viso – le parole dell’istruttrice ... Non ci è mai capitata una cosa simile, è la Prima volta". Sul luogo dell’incidente erano arrivati subito ...ilrestodelcarlino

Calcio Monza, Palladino tra Genoa e futuro: “Vorrei che questa stagione non finisse mai”: Le parole del tecnico biancorosso alla vigilia di Genoa-Monza: dall’emozione per il ritorno a Genova agli obiettivi per questo finale di stagione. Tegola Gomez: ricorso respinto, carriera in bilico.mbnews

San Siro, Sala: "Potremmo cederlo a Inter e Milan anche subito": Le parole del sindaco Giuseppe Sala riguardo il passaggio di consegne di San Siro a Inter e Milan ...gianlucadimarzio