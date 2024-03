CALCIO PRIMA CATEGORIA Brugnato e Segesta si giocano la vetta

(Di sabato 9 marzo 2024) Grande attesa per l’anticipo della 21ª giornata diche vedrà affrontarsi le prime due della classifica. Oggi alle 15 al ‘Colombo’ di Beverino la capolistasi scontrerà con ilche la segue ad una sola lunghezza, in una sfida importantissima il cui esito avrà un peso determinante sulto del girone e il futuro del campionato. L’arbitro designato è Di Maria di Chiavari. Sempre oggi alle 17.30 al ‘Cimma’ di Pagliari si disputa un anticipo anche della 20ª giornata di Seconda, il derby delle Cinque Terre fra Riomaior e Polisportiva Monterosso (arbitra Barbieri della Spezia). Riomarior attualmente al secondo posto ad una sola lunghezza dalla capolista Romito Magra, Monterosso al quarto posto a due punti dai rivali. Ci sono tutti gli ingredienti ...

