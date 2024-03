Calcio Giovanile / Le graduatorie delle scuole d'Elite

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 9 marzo 2024) In provincia di Ancona e Macerata ben 17 ai massimi livelli. Tra queste la Junior Jesina, Cingolana SF, Filottranese, Fabriano Cerreto, Vigor Senigallia VALLESINA, 9 marzo 2024 – Scuola, il riconoscimento conferito dalla Figc ad alcuneche soddisfano determinati requisiti rivolti alla tutela dei ragazzi ed all’attuazione dei punti contenuti nella “Carta dei Diritti dei Bambini”. La graduatoria si compone di tre fasce: 1° livello, 2° livello e 3° livello. Quelle di 3° livello sono vicine al massimo riconoscimento. Nei giorni scorsi è uscita la graduatoria da parte del Comitato Marche e per la provincia di Ancona sono 9 i club giovanili individuati come 3° livello, 7° come secondo, 25 come 1°. Club3° livello: U.S.Ancona, Vigor Castelfidardo, Camerano, Fabriano ...