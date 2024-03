Calcio femminile | Fiorentina prima finalista di Coppa Italia | Juventus sconfitta ancora nel ritorno del penultimo atto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Serviva una rimonta allaneldellasemifinale didicontro la. Al Viola Park, una settimana, fa, le viola si erano imposte grazie a una marcatura di Michela Catena e dunque era necessario ribaltare lo score. Una Juve che si è presentata alla “” senza Joe Montemurro, che ha lasciato la panchina dopo aver vinto uno scudetto e due edizioni della Supere della. Squadra affidata al vice Giuseppe Zappella per questo match. Ebbene, la formazione di Sebastian De La Fuente ha fla voce grossa, ottenendo lavittoria in casa della Vecchia Signora. Un successo per 3-1, ...