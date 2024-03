Calcio Dilettanti | La Cella - Tirrenia derby particolare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Pisa 8 marzo 2024 – Secondo weekend con punti pesanti in palio nei. In Promozione l’Urbino Taccola è atteso a Livorno sul campo dell’Armando Picchi. Ulivetesi reduci dalla sconfitta interna di domenica scorsa contro la capolista Sestese per 1 – 4, ma sesti in classifica con trentatre punti. Locali domenica protagonisti di una bella vittoria esterna sul difficile campo del Lebowski ma terzultimi in graduatoria con poco più della metà dei punti dell’Urbino Taccola (diciotto). In Prima Categoria, il San Giuliano campione matematicamente e già promosso in Promozione, ospita il Montenero per la prima gara in casa allo Stadio Comunale ‘Bui’ da squadra vittoriosa. Le altre squadre sperano che i sangiulianesi non regalino punti d’ora in avanti. Il Calci settimo attende la Torrelaghese terzultima. Ilnono gioca al ‘Betti’ contro La ...