(Di sabato 9 marzo 2024) "Capire l'importanza della partita ci aiuterà a non commettere errori", dice il tecnico del Lecce LECCE - Alla vigilia di Lecce-Hellas, gara fondamentale per la corsa salvezza dei giallorossi, mister Roberto D'ha presentato il match in conferenza stampa, spiegando quanto sarà important

Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del suo Lecce contro la capolista (itasportpress)

Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del suo Lecce contro la capolista (itasportpress)

"Bravi a portare a casa il risultato, dispiaciuti per Kaba" FROSINONE - "Il primo tempo è stato molto equilibrato e si è sbloccato solo su situazione di palla inattiva. Sul loro gol noi siamo stati ... (ilgiornaleditalia)

Calcio: D'Aversa "Niente ansia,ma col Verona scontro diretto da vincere": 'Capire l'importanza della partita ci aiuterà a non commettere errori', dice il tecnico del Lecce LECCE (ITALPRESS) - Alla vigilia di ...sport.tiscali

“Voglia e determinazione per vincere ogni duello”, parla D’Aversa alla vigilia della gara con il Verona. I convocati: Bisogna capire l’importanza della partita, ma per vincere bisogna andare in campo senza ansia e ragionare su quello che si è fatto, ma soprattutto su quello che c’è da fare”, ha affermato mister ...leccenews24

LECCE - I convocati di D'Aversa per il match contro il Verona: recupera Pongracic: Il tecnico Roberto D’Aversa ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Hellas Verona, 28^ giornata di Serie A, in programma domani, domenica 10 marzo, alle ore 12:30. Pongracic è convocato.napolimagazine