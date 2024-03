Calcio a Cinque MC prova a ipotecare la salvezza Pro Patria | con un successo è C1

(Di sabato 9 marzo 2024) Manca davvero poco al Modena Cavezzo per poter festeggiare laanticipata in A2 Elite. A 5 gare dalla fine i gialloblù sono saliti a +14 sull’Altovicentino penultimo (col +8 non c’è il playout) e hanno anche scavalcato la Fenice cora terz’ultima, potendo affrontare oggi la difficile trasferta sul campo del Mestre (ore 16 al PalaFranchetti) con molta più tranquillità, anche perché coach Sapinho ha tutta la rosa disponibile. Le altre gare: Lecco-Fenice (ieri sera), oggi Pagnano-Pistoia, Altovicentino-Pordenone, Leonardo-Elledì, Petrarca-Altamarca, rip. Cdm. Classifica. Petrarca 48, Pordenone 40, Altamarca 38, Elledì e Cdm 34, Lecco 31, Mestre 30, Leonardo 29, Pagnano 25, Modena Cavezzo 21, Fenice 19, Altovicentino 7, Pistoia 3. Serie C1. È il giorno del derby Montale-Sassuolo (ore 15) nella terz’ultima giornata, gara cruciale per entrambe: gli orange (7 ...

Calciomercato Milan - cinque nomi per l'attacco : la situazione. Il Milan sta lavorando per acquistare un nuovo attaccante. In attesa dell'inizio del Calciomercato estivo, ecco la lista degli obiettivi Il Calciomercato ...

Il torneo di calcio femminile a cinque dà il via a un'intera settimana di eventi. Lodi risponde "presente" alla ricorrenza annuale nel segno delle donne, proponendo un ciclo di eventi che non si limitano alle ventiquattr'ore dell'8 marzo ...

Calcio a 5. OR per la terza vittoria di fila. In C2 derby per il secondo posto: L'OR Reggio Emilia cerca la terza vittoria consecutiva contro l'History Roma 3Z per consolidare il secondo posto. Il Bagnolo Calcio a 5 affronta la capolista Pontedera, mentre la Real Casalgrandese sf ...

Quadragolare di Calcio e convegno: Manifestazione sportiva a Romagnano per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e la discriminazione sulle persone con disabilità. Calcio e convegno provinciale Anmic per fare rete sul ...