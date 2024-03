Calcio a 5 OR per la terza vittoria di fila In C2 derby per il secondo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) L’OR Reggio Emilia (35) vuole blindare ilin classifica e, per farlo, va a caccia dellaconsecutiva ospitando alle 17 nel match di A2 l’History Roma 3Z (16). I capitolini sono invischiati nella lotta per non retrocedere, avendo 3 soli punti di vantaggio sull’ultima piazza, e all’andata furono travolti 5-0, ma non sono da sottovalutare: i padroni di casa si affidano all’ottimo momento di forma di capitan Edinho, 5 reti totali nelle ultime 2 uscite. Serie B impegno casalingo ostico per il Bagnoloa 5 (29), quarto in classifica, che attende alle 16 la battistrada Pontedera (42); trasferta toscana per la Real Casalgrandese (27), sesta e distante 2 lunghezze dai playoff, che alle 15 incrocia la Sangiovannese (25). Serie C2. Si gioca la penultima di ritorno e alle 15, a ...