Cagliari-Salernitana | Gaetano ancora in gol | adesso i numeri sono incredibili

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 9 marzo 2024), il calciatore in prestito dal Napoli Gianlucaprotagonista: sta trascinando i sardi alla salvezza Gianlucaha trovato una discreta continuità in quel di. Arrivato durante il calciomercato invernale, in prestito dal Napoli, ha segnato un’altra rete con i rossoblù. Stavolta davvero fondamentale. Iha infatti battuto la, in quello che è stato uno scontro decisivo per la salvezza. Il match si è concluso con un pirotecnico 4-2, per iloltre al sopracitatoha segnato Lapadula, poi la decisiva doppietta di Shomurodov. Per lainvece hanno segnato Kastanos e Maggiore. I campanioramai a ...