Cagliari-Salernitana 4-2 LIVE | Doppietta di Shomurodov

(Di sabato 9 marzo 2024) All’Unipol Domus, il match per la 28° giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la 28esima giornata della Serie A 2023/24. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, Venerdì 8 marzo 2024, alle ore 20:45, si apre la 28a giornata della Serie A con il match tra Napoli e Torino, in diretta esclusi ...digital-news

Cagliari-Salernitana, Gaetano segna e poi esce per infortunio: le sue condizioni: Terza gioia per Gianluca Gaetano con la maglia del Cagliari, nello scontro salvezza con la Salernitana. Alla fine del primo tempo però, il centrocampista in prestito dal Napoli, esce per infortunio.areanapoli

All'Unipol Domus Cagliari avanti sulla Salernitana per 2-0: Il Cagliari ospita la Salernitana all'Unipol Domus, nella sfida valida per il 28° turno di Serie A. Una grande occasione per uscire dalla zona calda per la squadra di Claudio Ranieri, reduce… Leggi ...informazione