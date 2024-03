Cagliari-Salernitana 4-2 con doppietta Shomurodov

(Di sabato 9 marzo 2024)(ITALPRESS) – Ilbatte la, fa tre passi avanti verso la salvezza ed affossa quasi definitivamente i granata. Partita senza storia fino al 3-0 poi una reazione dellaha messo i brividi ai rossoblù che hanno chiuso i conti con il 4-2 di. Si comincia con un cross di Candreva su cui nè Kastanos e nè Weissman riescono a impattare. I campani manovrano anche discretamente ma, al 12?, Lapadula scatta sul filo del fuorigioco, salta Ochoa e Manolas e deposita la palla in fondo al sacco. L’arbitro fischia il fuorigioco poi il Var lo convince che il gol è da convalidare: 1-0. I rossoblù controllano senza problemi poi, alla mezz’ora primo squillo dei campani con Tchaouna che si accentra e calcia a giro, Scuffet è attento e respinge con un grande intervento. ...

