Cagliari-Salernitana 3-2 LIVE | Maggiore riapre la partita

(Di sabato 9 marzo 2024) All’Unipol Domus, il match per la 28° giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAll’Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la 28esima giornata della Serie A 2023/24. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

All'Unipol Domus Cagliari avanti sulla Salernitana per 2-0: Il Cagliari ospita la Salernitana all'Unipol Domus, nella sfida valida per il 28° turno di Serie A. Una grande occasione per uscire dalla zona calda per la squadra di Claudio Ranieri, reduce… Leggi ...informazione

LIVE TS Cagliari-Salernitana: raddoppio di Gaetano annullato per offside!: Buon pomeriggio e benvenuti all'Unipol Domus di Cagliari da Roberto Sarrocco. Tra un quarto d'ora la Salernitana di Liverani sfiderà il Cagliari di sir Claudio Ranieri per tentare di accorciare la ...tuttosalernitana

Gaetano, altro super-gol! Si mangia Zanoli e firma la terza rete a Cagliari: Il Cagliari raddoppia contro la Salernitana. A firmare il 2-0 al 40' Gianluca Gaetano, bravo a capitalizzare un invito in profondità di Nandez battendo Ochoa dopo essersi liberato al tiro in area di ...tuttonapoli