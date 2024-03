Cadice-Atletico Madrid 2-0 | Simeone | “In trasferta non rendiamo come in casa | testa all’Inter”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) L’perde indelnella 28ª giornata di Liga 2023/2024. Non buone sensazioni per i Colchoneros, sopratutto in vista del ritorno di Champions League contro l’Inter di mercoledì. Ecco le parole di: “Siamo partiti bene, ma alla prima difficoltà ci siamo disuniti. Dopo il gol subito siamo usciti dalla partita. Facciamo molta più fatica inche in. Stiamo lavorando al massimo per provare a migliorare su ogni aspetto, ma non sempre ci riusciamo. Ora dobbiamo concentrarci sull’Inter, non possiamo essere gli stessi di oggi”. SportFace.