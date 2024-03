Buon compleanno Martina Galli |  Ornella Muti | Matteo Salvini…

(Di sabato 9 marzo 2024), OrnellaSalvini, Massimiliano Sciarra, Sandra Lonardo, Emma Bonino, Mario Sarcinelli, Rolando Mosca Moschini, Paola Quattrini, Teo Fabi, Franco Uncini, Juliette Binoche, Youri Djorkaeff, Monica Vanali, Gianluca Pini, Juan Sebastian Veron, Stefano Sturaro… Oggi 9 marzo compiono gli anni:, manager; Massimiliano Sciarra, speaker radio e tv, opinionista; Gian Battista Opisso, ex calciatore Messina, allenatore; Angelo Bortolon, ex calciatore; Mario Sarcinelli, economista, banchiere; Andrew Viterbi, imprenditore, ingegnere; Franco Gianesello, ex calciatore Bolzano, Monza; Rolando Mosca Moschini, generale; Elena Zaniboni, arpista. Inoltre, festeggiano il: Umberto Ratti, ex ...

Buon compleanno Barbie! 65 anni e non sentirli: Messa in commercio per la prima volta il 9 marzo del 1959, la mitica Barbie da allora è diventata in un'icona senza tempo ...iodonna

Buon compleanno a…Lorenzo Colombo! Resterà per sempre il rigore-salvezzA (VIDEO): L'attaccante di Vimercate, nel 2022/2023 in prestito dal Milan, compie oggi 22 anni. Dei 5 gol realizzati in maglia giallorossa, resterà indelebile il rigore di Monza che ha decretato la permanenza in ...calciolecce

Davide Bonolis festeggia il compleanno della fidanzata Martina: Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha rivolto dei romantici auguri alla fidanzata Martina per il compleanno. I due stanno vivendo una splendida storia d'amore ...105