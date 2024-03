Bundesliga | è tornato il Bayern Monaco! Mainz travolto

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 9 marzo 2024) Éil: i bavaresi vincono e travolgono ilper 8-1: Kane protagonista con una tripletta Il, dopo aver battuto la Lazio in Champions League, torna di prepotenza anche in. Contro illa squadra di Tuchel vince con un nettissimo 8-1: grande protagonista Kane con una tripletta, poi due gol di Goretzka e Muller, Musiala e Gnabry completano la goleada. Anche se è difficile una rimonta in campionato – con il Bayer Leverkusen a +7 e con una partita in meno – una vittoria che ridà morale ai bavaresi in ottica europea, il principale obiettivo rimasto alla squadra.