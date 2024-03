Bugo | “Con Morgan a Sanremo perché volevo aiutarlo | lo avevo invitato perché era in difficoltà”

(Di sabato 9 marzo 2024) Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo,torna a raccontare quanto accaduto a2020 quando, sul palco dell’Ariston,modificò in diretta tv il testo della canzone in gara.

Poche ore dopo la prima udienza del processo per diffamazione dopo i fatti di Sanremo 2020, arriva una prima dichiarazione di Morgan contro Bugo per commentare quanto successo in aula. Morgan ... (optimagazine)

Un’incomprensione, per usare un eufemismo, che parte dal 2020 e che continua ancora oggi quella tra Bugo e Morgan . I cantanti, in gara durante il Festival di Sanremo 2020, avevano avuto diverse ... (dilei)

Bugo dopo la lite con Morgan a Sanremo 2020: "Non ho ricevuto solidarietà dai colleghi": Ospite a "Verissimo", Bugo (pseudonimo del cantautore Cristian Bugatti) nega di aver sentito solidarietà da parte dei colleghi in merito alla lite con Morgan del 2020, sul palco del Festival di ...tgcom24.mediaset

Bugo a Verissimo rompe il silenzio sulle cause contro Morgan: “Mi ha ferito”: Verissimo, l'ospite ha parlato per la prima volta delle cause contro Morgan Poco più di quattro anni fa Bugo ha partecipato al Festival di Sanremo al ...lanostratv

Bugo come vittima, ma la sua tesi non convince. Cosa non ha detto: Il cantante a Verissimo è stato poco onesto. Si è presentato come una vittima, non riconoscendo la fama che gli ha portato il caso Morgan.gossipetv