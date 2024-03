Brindisi | incidente | autocisterna precipita dalla rampa | conducente non grave Strada di collegamento fra le statali per Lecce e Taranto Sopravvissuti anche i cani della 55enne di Ceglie Messapica

(Di sabato 9 marzo 2024) È ricoverata nell’ospedale “Perrino” dila. Per cause da dettagliare l’auticisterna ha sfondato il guardrailche, a, collega lastatale pere quella per. Il mezzo èto per diversi metri. La donna, di, non è in gravi condizioni.i suoi due cagnolini, che erano nell’abitacolo, sono. Intervento dei vigili del fuoco. L'articolonon ...

L'articolo Brindisi , incidente : autocisterna precipita dalla rampa , conducente non grave <small class="subtitle"> Strada di collegamento fra le statali per Lecce e Taranto. Sopravvissuti anche ... (noinotizie)

Puglia, maltempo: allerta temporali come in zone di altre nove regioni Protezione civile, previsioni meteo: Strada di collegamento fra le statali per Lecce e Taranto. Sopravvissuti anche i cani della 55enne di Ceglie Messapica ...noinotizie

Autocisterna caduta da cavalcavia: le deviazioni del traffico: Sulla strada statale 7 ‘Via Appia’ in direzione Lecce è provvisoriamente chiuso lo svincolo Lecce, al km 713,300 a Brindisi, sulla rampa di immissione verso la statale 16 ‘Adriatica’.brundisium

Autocisterna precipita da cavalcavia: ferita l'autista: L'incidente questa mattina lungo la Statale 7 a Brindisi, in direzione Lecce. Chiuso lo svincolo per il capoluogo salentino per permettere di rimettere in sicurezza il tratto di strada.leccesette