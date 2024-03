Brindisi | autocisterna precipita su un incrocio | nessuna vittima

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 9 marzo 2024) In uno degli incroci con il più alto tasso di mortalità nella città di, un’ha rischiato di far aumentare notevolmente la percentuale di decessi su quel tratto di strada. Intorno alle 7:45 del mattino, il mezzo pesante stata percorrendo la rampa che collega la superstradaTaranto e la superstrada-Lecce quando, per L'articolo proviene da Il Difforme.