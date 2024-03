Brignone vince in rimonta il gigante di Are e conquista la vittoria numero 26

(Adnkronos) – Federica Brignone vince il gigante femminile di Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra, terza al termine della prima manche, rimonta nella seconda ... (seriea24)

ARE (SVEZIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone ha vinto il gigante di Are, valido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. L’azzurra, che aveva chiuso al terzo posto la prima manche, ... (ildenaro)

Sci alpino, Brignone esulta: “Non avevo paura, la partenza abbassata mi ha aiutata. E in slalom…”: Federica Brignone ha conquistato la quarta vittoria stagionale e la 26ma in carriera in Coppa del Mondo, allungando in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre nel massimo circuito ...oasport

Sci, Coppa del Mondo femminile, Brignone: "Sono orgogliosa di me stessa": "vincere qui era un obiettivo, sono orgogliosa di quanto sto facendo, siamo un gruppo fantastico". Federica Brignone esulta dopo il successo nel gigante di Aare. "Nella prima manche non ero così conte ...napolimagazine

