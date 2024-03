Brignone vince gigante di Are | rimonta e trionfo

(Di sabato 9 marzo 2024) L'azzurra risale dal terzo posto dopo la prima manche Federicailfemminile di Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L'azzurra, terza al termine della prima manche,nella seconda frazione chiudendo il crono complessivo di 2'11''02. La svedese Sarah Hector, leader dopo la prima manche, è

Federica Brignone ha vinto il superG di Are e ha allungato in testa alla classifica delle italiane più vincenti di tutti i tempi nella Coppa del Mondo di sci alpino . La fuoriclasse valdostana si è ... (oasport)

Sci, Federica Brignone trionfa nel gigante di Are: Una grande gara per Federica Brignone, che conquista il gigante femminile di Are in Svezia, surclassando nella seconda manche la padrona di casa Sarah Hector che aveva invece dominato nettamente la ...tg24.sky

