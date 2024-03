Boxe | Preolimpico Busto Arsizio 2024 | Mesiano battuta da Sadiku | lunedì la sfida per Parigi contro Jedinakova

(Di sabato 9 marzo 2024) Alessiaè stata sconfitta 3-2 dalla kosovara Donjetanella semifinale dei 60kg del torneo mondiale di qualificazione olimpica di, in quello che era il primo esame con in palio il pass per. Niente è perduto però, con l’azzurra che11 marzo si giocherà un biglietto a cinque cerchila Slovacca Miroslava, che in questa rassegna preolimpica ha già superato Hanna Okhrei, Carolina Ferreira e Rimma Volossenko. All’E-Work Arena, invece, la 32enne azzurra è riuscita fin qui ad avere la meglio di Agnes Alexiusson, Guadalupe Solis e Loredana Marin. Alla kermesse partecipano 602 atleti, in rappresentanza di 113 paesi: gli atleti si stanno contendendo i 49 pass olimpici in palio, di ...

Boxe, Preolimpico Busto Arsizio 2024: Angela Carini batte Kito e vola agli ottavi

