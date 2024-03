Boxe | Diego Lenzi firma la magia | batte il bronzo mondiale | le Olimpiadi sono a una vittoria!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)hato una prestazione sontuosa al torneo preolimpico di, gettando il cuore oltre l’ostacolo e sovvertendo il pronostico della vigilia contro il quotatissimo spagnolo Ayoub Ghadfa, medaglia diagli ultimi Mondiali tra i pesi supermassimi. L’azzurro si è imposto per split decision (3-2: 27-29, 27-29, 29-27, 28-28-28, 28-28) e può così proseguire la propria avventura nel tabellone riservato alla categoria +92 kg, dove vengono messi in palio quattro pass per ledi Parigi 2024. Il nostro portacolori si è qualificato ai quarti di finale della kermesse in corso di svolgimento alla E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese) e tornerà sul ring nella giornata di lunedì 11 marzo per affrontare Danis Latypov, atleta di origini russe (già presente ...