Boxe | Angela Carini procede spedita! Non lascia scampo a Kali e si giocherà le Olimpiadi nell’ultimo match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)si porta a un solo combattimento dalledi Parigi 2024. La pugile classe ’98 napoletana, nei 66 kg, non ha problemi nei confronti della canadese Sara, battuta per verdetto unanime (5-0, con tre 30-27 e due 29-28) e con superiorità molto chiara anche al di là dei cartellini. L’avversaria di lunedì pomeriggio, per l’azzurra, sarà la capoverdiana Ivanusa Moreira. L’ultimo ostacolo, in breve, verso la Francia. Inizio molto aggressivo per, che cerca di nonre mai aopportunità per rispondere al suo destro. Le due si studiano a volte a centro ring, con l’italiana che però riesce a prendere con maggior efficacia il centro del ring. Quattro giudici su cinque concordano sul fatto che sia l’azzurra ad avere il comando delle ...