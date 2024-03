Boxe | Alessia Mesiano rimanda il pass olimpico | Sadiku vince una battaglia | lunedì la sfida decisiva per Parigi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)è stata sconfitta dalla kosovara Donjetanella semifinale del predi, in corso di svolgimento alla E-Work Arena di Busto Arsizio (in provincia di Varese). La pugile italiana ha perso per split decision (3-2: 29-28, 30-27, 28-29, 27-30, 29-28) al termine di un incontro estremamente equilibrato e molto combattuto, dall’esito incerto fino all’ultimo istante e con le due atlete che non si sono mai risparmiate nel corso dei nove minuti di combattimento. La 32enne laziale avrebbe dovutore per qualificarsi alle Olimpiadi di2024, visto che nella categoria di peso fino a 66 kg vengono messi in palio treper i Giochi. L’azzurra avrà però un’altra chance:11 marzo tornerà sul ring per ...