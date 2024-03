Botte e minacce alla moglie anche col coltello | divieto di avvicinamento per un 39enne pontino

(Di sabato 9 marzo 2024) Pubblicato il 9 Marzo, 2024 I Carabinieri della Stazione di Santi Cosma e Damiano hanno eseguito un ordine di misura cautelare contro un cittadino già gravato da precedenti di polizia, imponendo ildiparte offesa con applicazione del braccialetto elettronico. Misura di Protezione Nella giornata del 8 marzo, i Carabinieri della località di Santi Cosma e Damiano hanno eseguito un ordine di misura cautelare emesso dall’Autorità Giudiziaria di Cassino nei confronti di un cittadino classe 85 del medesimo comune, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi.diLa misura cautelare impone al soggetto in questione di non avvicinarsipropria coniuge,figlia minore e ai prossimi congiunti della ...

Rapallo, fa a Botte con il fratello, poi picchia e minaccia la polizia: Fa a Botte con il fratello ma poi minaccia e aggredisce anche gli agenti di polizia intervenuti. È accaduto, nella notte, a Rapallo, attorno alle 2.30. I poliziotti del commissariato di Rapallo sono i ...radioaldebaran

Federica Fassina picchiata in casa da un uomo in tuta da sub. «La vendetta mio stalker». Cinque anni da incubo e 22 denunce: PADOVA - Ha avuto la forza di denunciare pubblicamente il suo molestatore, attualmente in carcere, raccontando in un libro cinque anni di appostamenti, pedinamenti e minacce, scanditi ...ilmessaggero

Tre giovani torturati per ore, quattro persone arrestate: Tre giovani, uno minorenne, torturati per ore da quattro persone. Sono stati colpiti ripetutamente con calci alla testa, con le sedie, il manganello, con un coltello e sottoposti ad ulteriori angherie ...quotidiano