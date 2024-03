Boom di formaggi italiani in Giappone | la cacio e pepe fa impazzire le vendite a Tokyo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 9 marzo 2024) Aci sono più di 5mila ristoranti. Un numero significativo che ha contribuito a far crescere l’interesse deisi per i prodotti made in Italy: a trainare il comparto sono i, con una crescita dell’export del 33% e un valore di circa 13.7 miliardi di yen, ovvero circa 90 milioni di euro, come riporta l’ICE – Istituto Commercio Estero. A far schizzare leè una specialità romana: la, che ha fatto scoprire la bontà del Pecorino Romano e destato l'interesse verso istagionati. IinCresce, in generale, la richiesta di specialità italiane in tutto il, segnando un +18.8%. In occasione del FoodEx ...