Bonus asilo nido di 3 600 euro | ci sono maggiorazioni ISEE | i dettagli

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 9 marzo 2024) Arriva ilda 3.600, ma ci, ecco tutti ida tenere in considerazione. Il2024 parte da 1500e arriva a 3600: ecco come averlo e qualilee tutti i documenti e le scadenze che bisogna rispettare per presentare la domanda.di 3.600-Cityrumors.itA partire dal 2024 ilcambia di nuovo in positivo,previste infatti delle ...