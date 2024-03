Bologna | le pagelle di CM | Odgaard volenteroso | Saelemaekers impreciso

Skorupski 6: arriva in tempo sulle palle defilate e improvvise di Lookman Posch 5: subito ammonito, non riesce a intercettare e fermare L... (calciomercato)

Ecco le Pagelle del match di Serie A 2023 / 2024 tra il Bologna e l’Hellas Verona . TOP e FLOP della gara di stasera I top, FLOP e i voti ai protagonisti del match valido per la giornata di Serie A ... (calcionews24)

Bologna-Verona: 2-0 Skorupski 6.5: spettatore non pagante, l’avversario non lo mette mai veramente in difficoltà ad eccezione de... (calciomercato)