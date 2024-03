Bologna-Inter | Serie A | big-match inatteso | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Unlanciatissimo vuole continuare a stupire contro la capolistaper non svegliarsi sul più bello dal sogno Champions. Al Dall’Ara arrivano i ragazzi di Inzaghi, sempre più primi ma intenzionati a non perdere la concentrazione in vista del ritorno degli ottavi di coppa contro l’Atletico in programma mercoledì. Il fischio d’inizio a, valevole per la 28esima giornata diA, è in programma alle ore 18:00 di oggi. Il momento delle due squadre Periodo fantastico per il, reduce dalle 6 vittorie consecutive che hanno scacciato la mini-crisi arrivata fra fine 2023 ed inizio 2024, quando i rossoblù incapparono nelle sconfitte con Udinese (3-0) e Cagliari (2-1), nei pareggi con Genoa e Milan (1-1 e 2-2) e nell’eliminazione dai quarti di Coppa Italia ...