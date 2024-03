Bologna-Inter | Posch sfiora il palo a inizio ripresa  Diretta 0-1

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Bologna e Inter : sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Bologna e Inter si affrontano nel match valido per la giornata della ... (calcionews24)

Un cambio obbligato per l’Inter all’intervallo del match contro il Bologna al Dall’Ara. L’allenatore nerazzurro ha richiamato in panchina Carlos Augusto , costretto a ferma rsi per un fastidio al ... (sportface)

Marotta: "Su Fabbian abbiamo la ricompra. Ci sono tutti i presupposti perché torni da noi": L'a.d. nerazzurro ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Bologna dove c'è il centrocampista cresciuto nel vivaio nerazzurro e ceduto la scorsa estate ai rossoblù ...gazzetta

Inter vince contro Bologna grazie a Bisseck: L'Inter, capolista della Serie A, ha continuato la sua corsa inarrestabile con una vittoria sul Bologna. La squadra di Thiago Motta, l'unica che era riuscita a fermare l'Inter fino ad ora, non è ...informazione

Serie A - Bisseck di testa, all'Inter il primo tempo contro il Bologna: Con una rete nel finale di Bisseck, di testa, l'Inter chiude in vantaggio il primo tempo della trasferta Bolognese contro la formazione felsinea per 1-0, in una gara piuttosto equilibrata.torinogranata