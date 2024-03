Bologna-Inter | Inzaghi non si fida! Due rientri | la probabile formazione – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024) L’sarà ospite al Dall’Ara contro il. I nerazzurri scenderanno in campo con la consapevolezza di sre una squadra in forma. Come spiegato da Tuttosport, spazio a un relativo turnover. Ecco lasecondo il quotidiano di Torino. A LAVORO – Simonee la suaquesto pomeriggio sarà ospite al Dall’Ara contro ildi Thiago Motta. Se da un lato si penserà alla sin campionato, la testa va anche verso la gara di metà settimana contro l’Atletico Madrid in Champions League. Come spiegato da Tuttosport, sono in risalita le quote di Alexis Sanchez per una maglia da titolare insieme a Marcus Thuram. A destra invece potrebbe andare Matteo Darmian con Denzel Dumfries pronto a una maglia da ...