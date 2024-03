Bologna-Inter | infortunio Arnautovic nel finale | problema muscolare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Una nota stonata in casanella vittoria per 1-0 contro ilal Dall’Ara. Neldel match della ventottesima giornata di Serie A, si è fermato infatti Marko, entrato in campo al 66? per far rifiatare Marcus Thuram. L’ex di turno però in un ripiegamento difensivo ha accusato unal flessore e si è accasciato al suolo, con tanto di gesto di stizza che non induce all’ottimismo. Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l’entità dell’. Simone Inzaghi incrocia le dita. SportFace.