Bologna-Inter | formazione quasi decisa | resta il ballottaggio tra l' ex Arnautovic e Sanchez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Milano, 9 marzo 2024 – Con quindici punti di vantaggio sulla seconda in classifica e dodici vittorie consecutive, l'si appa disputare la gara della ventottesima giornata di Serie A contro il. I nerazzurri al Dall’Ara sono pronti ad affrontare una gara difficile contro la quarta in classifica, reduce da sei vittorie di fila e vera sorpresa del campionato in corso. L’undici titolare di Simone Inzaghi Nelle ultime ore Simone Inzaghi scioglierà i dubbi che rimangono sullatitolare che scenderà sul campo del Dall’Ara. L'undici di partenza sarà molto diverso da quello visto col Genoa, a partire dalla difesa in cui il terzetto davanti a Sommer sarà rivoluzionato. A destra Bisseck per Pavard, in mezzo Acerbi per De Vrij, a sinistra Bastoni (squalificato col Grifone) per Carlos Augusto che ...