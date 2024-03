Bologna-Inter | decisivo il gol di Bisseck Decima vittoria di fila e +18 dalla Juventus Finale 0-1

SERIE A - Bologna-Inter: 0-1, nerazzurri inarrestabili. Il Napoli spera ancora: L'Inter vince ancora, Scudetto sempre più vicino. Il Bologna rallenta e il Napoli rosicchia un punticino per la corsa al quarto posto. Decima vittoria di fila per l'Inter in campionato vincendo 1-0 in ...areanapoli

Serie A, l'Inter batte anche il Bologna: la Lazio può accorciare sulla Champions: L'Inter non si ferma più. La squadra di Inzaghi batte a domicilio anche il Bologna e vola verso lo scudetto che ormai sembra solo una formalità. Successo per 1-0 al Dall'Ara firmato nel primo tempo da ...lalaziosiamonoi

Video Gol Bologna-Inter 0-1, highlights e sintesi: Prima della sfida decisiva contro l’Atletico Madrid, l’Inter deve pensare al campionato e sul suo cammino incontra il Bologna, una delle squadre che ha espresso il miglior calcio negli ultimi mesi. I ...milanotoday