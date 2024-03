Bologna Inter | 10 cose da ricordare

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 9 marzo 2024) 10dadi, dopo l’ennesima vittoria dei nerazzurri che si impongono anche al Dall’Arariassunta in 10da: episodi, spunti, riflessioni elaborate in corso d’opera. 1) Atletico. L’scende in campo in coincidenza della fine della gara dell’Atletico Madrid in Liga, sconfitto 2-0 a Cadice. Ognuno tragga le sue conclusioni e predizioni per mercoledì prossimo. 2) Dna. Ilsbaglia ben 2 palloni in costruzione nel primo minuto, ma Stramaccioni su DAZN è quasi felice per ciò che vede: «Ma il dna è questo…». Peraltro la parola “Dna” l’ex tecnico dell’nei primi 3 minuti la pronuncia ben 3 volte per situazioni diverse, più dei ...